Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси делал посадку на одном из островов Тихого океана и снова взлетел.

Об этом сообщают СМИ.

Сервис Flightradar24 какое-то время не показывал местонахождение борта с Пелоси в режиме онлайн, однако позже снова заработал и выяснилось, что спецборт Boeing C-40C с Пелоси на борту уже вылетел с этого острова, но направляется не на Тайвань, а в сторону Сингапура.

Напомним, Нэнси Пелоси обозначила страны, которые планирует посетить в рамках своего азиатского турне. Тайвань в этом списке не значился, однако есть Сингапур, куда, как сообщается, и направлялась Пелоси после дозаправки на Гаваях.

Пелоси заявила, что она проведет "встречи на высоком уровне" в этих странах, чтобы обсудить продвижение "общих интересов и ценностей", включая мир и безопасность.

Ранее мы писали, что самолет с Нэнси Пелоси вылетел из США днем 30 июля по киевскому времени.

Ее предполагаемый полет на территорию Тайваня вызвал масштабные военные приготовления в Китае. Так, Си Цзиньпин распорядился усилить боеспособность войск КНР.

Также "Страна" подробно рассказывала, начнется ли война США и Китая из-за Тайваня и какие последствия будут для Украины.