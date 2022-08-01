Тайваньские СМИ подтверждают информацию, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси завтра все-таки посетит остров, вокруг которого нарастает напряжение.

По данным местных журналистов, Пелоси прилетит завтра около 17:30 по киевскому времени (22:30 по местному) в аэропорт Суншань в Тайбэе и проведет ночь в отеле Grand Hyatt.

А на следующий день, 3 августа, американский политик с утра посетит законодательный совет Тайваня, где проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь.

Как сообщалось, тем временем авианосная ударная группа ВМС США уже направляется в акваторию к юго-востоку от Тайваня.

Напомним, что в конце июля появилась информация, что спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси собирается посетить Тайвань. Власти Китая неоднократно называли ее визит на Тайвань "красной линией", нарушение которой будет встречено "решительным противодействием".

Самолет с Пелоси вылетел из США днем 30 июля. За самолетом следил весь мир. Ее предполагаемый полет на территорию Тайваня вызвал масштабные военные приготовления в Китае.

При этом сама Пелоси не упоминала Тайвань среди стран, которые она планирует посетить в рамках своего азиатского турне.

"Страна" разбиралась, начнется ли война США и Китая из-за Тайваня и какие последствия будут для Украины.