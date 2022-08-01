В Багдад в ночь на 1 августа на фоне протестов ввели войска. Видео движения колонн военных машин публикуют местные СМИ.

Сообщается, что некоторые высокопоставленные чиновники бежали из столицы Ирака.

Протесты в Ираке начались после октябрьских выборов в парламент.

Сторонники влиятельного иракского шиитского имама Муктады ас-Садра протестуют против назначения нового премьера Ирака.

Демонстранты уже захватывали в Ираке здание парламента, а в выходные в очередной раз вышли на улицы. Только в субботу сообщалось о более чем 150 пострадавших во время протестов.

Напомним, в конце июля президент США Джо Байден после встречи с представителем Багдада объявил о завершении военной миссии США в Ираке.

Также мы писали о том, что на выходных ситуация обострилась в Косово. Там вспыхнули протесты из-за планов запретить сербские документы, протестующих сербов обвинили в обстреле полиции.

После этого силы НАТО в Косово заявили о готовности вмешаться в случае обострения на Балканах.

В результате Косово на фоне протестов и обострения ситуации приняло решение на месяц отложить замену сербских документов.