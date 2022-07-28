Ким Чен Ын заявил о полной готовности КНДР к военному конфликту с США, а также пригрозил войной новому президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю.

Об этом он заявил во время выступления на мероприятии, посвященном 69-й годовщине перемирия в Корейской войне, передает Reuters.

"Наши вооруженные силы полностью готовы к реагированию на любой кризис, и наша национальная система сдерживания ядерной войны также полностью готова верно, точно и быстро мобилизовать свои абсолютные силы для выполнения своей миссии", — сказал Ким.

В адрес президента Южной Кореи он заявил, что "Сеул приближается к краю войны", а Вашингтон продолжает "опасные, незаконные враждебные действия" с Южной Кореей против Северной и пытается оправдать свое поведение, "демонизируя" страну.

Речь прозвучала после того, как официальные лица Сеула и Вашингтона заявили, что Пхеньян завершил подготовку к проведению своего первого ядерного испытания с 2017 года.

"Двусторонняя акция США, выдающая за "провокацию" и "угрозу" все рутинные действия наших вооруженных сил при проведении широкомасштабных совместных военных учений, серьезно угрожающих нашей безопасности, является буквально грабежом", — заявил Ким Чен Ын.

По его словам, "это доводит двусторонние отношения до состояния, когда трудно повернуть назад, до состояния конфликта".

Напомним, что в мае КНДР выпустила три ракеты в сторону Японии.

Также в КНДР заявили о признании "ДНР" и "ЛНР".