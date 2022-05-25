Северная Корея провела пуск баллистической ракеты с побережья Японского моря. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

КНДР выпустила три ракеты. Две из них упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Высота полета первой запущенной КНДР ракеты составила 550 км, дальность - 300 км, высота полета второй - 50 км, дальность - 750 км, сообщило минобороны Японии.

Японские официальные лица заявили, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, добавив, что пока не было сообщений о повреждениях кораблей или самолетов. Береговая охрана Японии, в свою очередь, предупредила о возможном запуске баллистической ракеты из Северной Кореи, призывая суда держаться подальше от упавших в море объектов.

Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ель осудил испытания ракет в КНДР и назвал это серьезной провокацией. Военные Южной Кореи и США запустили две ракеты в ответ на испытания ракет КНДР.

Мы рассказывали, что еще 7 мая Северная Корея совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. До того они тоже делали запуски - за 2022 год уже было больше 10 пусков.

Через несколько дней после этого появилась информация, что КНДР готовит уже полигон "Пхунгери" для проведения седьмого ядерного испытания.