Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси готовится к визиту на Тайвань.

Это телеканалу CNN подтвердили официальные лица и в Тайбэе, и в Вашингтоне.

Правда, газета South China Morning Post пишет, что в связи с острым недовольством Пекина Пелоси может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя на Тайване для встреч с руководством острова.

Впрочем, руководство КНР вряд ли устроит и такой вариант развития событий.

Как писала "Страна", хотя в официальной программе азиатского турне Пелоси Тайвань не значится, островные СМИ подтверждают информацию, что спикер посетит территорию уже завтра.

По данным местных журналистов, Пелоси прилетит завтра около 17:30 по киевскому времени (22:30 по местному) в аэропорт Суншань в Тайбэе и проведет ночь в отеле Grand Hyatt. А на следующий день, 3 августа, американский политик с утра посетит законодательный совет Тайваня, где проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь.

Тайвань привел свои войска в режим повышенной готовности в ожидании приезда Пелоси.