Белый дом сделал несколько заявлений о международной повестке, в частности ситуации с возмжным визитом на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

В Белом доме сказали, что "спикер Пелоси не подтвердила никаких планов поездки на Тайвань". Но при этом добавили, что она "имеет право посетить Тайвань, как и другие законодатели США".

Также Белый дом обвинил Китай в подготовке "военных провокаций в ближайшие дни" в связи с возможным визитом спикера на Тайвань.

"Китай, похоже, готовится предпринять дальнейшие шаги в ближайшие дни, которые могут включать военные провокации", - заявил Белый дом.

При этом в администрации Байдена считают, что у КНР "нет причин использовать визит Пелоси на Тайвань как предлог для агрессии в отношении острова".

Ранее официальные лица и в Тайбэе, и в Вашингтоне сообщили прессе, что Пелоси готовится к визиту на Тайвань, хотя в программе ее поездки по Азии он не значится.

Между тем Тайвань привел свои войска в режим повышенной готовности.