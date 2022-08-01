В Китае все еще опасаются, что спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси может приехать на Тайвань.

Об этом сообщает китайское издание Global Times.

"По-прежнему возможно, что Пелоси хочет совершить рискованный и опасный шаг, пытаясь приземлиться в тайваньском аэропорту под экстренными предлогами, такими как неисправность самолета или дозаправка, поэтому китайские военные патрули, радиолокационное обнаружение и соответствующие учения должны по-прежнему находиться в состоянии повышенной готовности в ближайшие дни", - пишет газета.

Отметим, пока что спикер Конгресса гостит в Сингапуре.

Напомним, самолет с Пелоси вылетел из США днем 30 июля. При этом власти Китая неоднократно называли ее визит на Тайвань "красной линией", нарушение которой будет встречено "решительным противодействием".

За самолетом с Пелоси следил весь мир. Ее предполагаемый полет на территорию Тайваня вызвал масштабные военные приготовления в Китае.

Вместе с тем, она обозначила страны, которые планирует посетить в рамках своего азиатского турне. Тайвань в этом списке не значился, однако был Сингапур. Туда самолет и направился после дозаправки на Гаваях.

Также "Страна" подробно рассказывала, начнется ли война США и Китая из-за Тайваня и какие последствия будут для Украины.