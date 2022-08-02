В провинции Фуцзянь, ближайшей к Тайваню территории материкового Китая, закрыли небо для полётов гражданской авиации из-за масштабных учений китайской армии в Южно-Китайском море.

Прямо на побережье Фуцзяня выставлена военная техника китайской армии. Сразу за проливом находится остров Тайвань, куда сегодня может приземлиться спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, из-за чего в регионе и обострилась ситуация.

Китайские военные учения продлятся до полуночи 6 августа, на это время Южно-Китайское море будет закрыто для всех судов.

А с 1 по 4 августа маневры с боевыми стрельбами также идут в акватории Бохайского залива на востоке Китая - заход всех судов в этот район запрещен.

Тем временем Китай снова заявил о готовности дать жесткий ответ в случае визита Пелоси на Тайвань.

"Мы уделяем пристальное внимание маршруту Пелоси, и если США будут действовать, не считаясь с мнением других, Китай непременно примет решительные и жесткие меры для защиты суверенитета и интересов безопасности", - заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Отметим, что, по последним данным СМИ, Пелоси сегодня вечером прибудет на Тайвань в сопровождении пяти членов Конгресса США.

Накануне китайская армия выпустила видео накануне возможного полета Пелоси на Тайвань, в котором говорила о готовности "хоронить вторгшихся врагов".

"Страна" разбиралась, начнется ли война США и Китая из-за Тайваня и какие последствия будут для Украины.