Сенат США одобрил законопроект по развитию технологий и производства микрочипов и полупроводников на сумму 280 млрд долларов для укрепление производственного и технологического превосходства Америки в борьбе с Китаем.

Законопроект получил название "Закон о чипах и науке" и опубликован на сайте Сената США.

Издание The New York Times называет принятие этого законопроекта “самым значительным вмешательством правительства в промышленную политику за последние десятилетия”.

По данным Reuters, новая версия предполагает выделение 52 миллиардов долларов в виде госсубсидий на производство полупроводниковой продукции на территории США, снижение налоговой нагрузки для инвесторов в строительство заводов по выпуску микросхем. Это статья расходов обойдётся бюджету США в дополнительные 24 миллиарда долларов. Ещё 170 миллиардов долларов в ближайшие пять лет предложено направить на развитие научных исследований в США для противодействия Китаю.

В последнее время чипы были в дефиците из-за внезапных изменений потребительского спроса, связанных с пандемией COVID-19. А доля США в мировом производстве чипов за последние десятилетия резко упала, в то время как Китай и другие страны вложили значительные средства в эту отрасль.

США также мало производят передовые типы полупроводников, которые в основном производятся на Тайване, в эпицентре растущей политической напряженности из-за действий Китая.

Полупроводники – это далеко не только ключевой элемент смартфонов, игровых приставок и персональных компьютеров. С внедрением технологий в самые различные сферы они используются и в медицинских приборах, и в автомобилях, не говоря уже о военном деле.

Сенаторы надеются, что новая версия законопроекта будет поддержана Палатой представителей, а президент Джо Байден подпишет закон в начале следующей недели.

Ранее мы писали, что главы MI5 и ФБР предупредили о растущей "долгосрочной угрозе Китая" для Великобритании и США.

Также "Страна" сообщала, что по словам экс-премьера Великобритании Тони Блэра, эра политического и экономического господства Запада подходит к концу на фоне роста Китая как "второй сверхдержавы" в мире.