Два ведущих украинских поставщика неона для чипов "Ingas" и "Cryoin", которые осуществляли около половины мировых поставок, прекратили свою деятельность из-за войны в стране.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Два ведущих украинских поставщика неона, которые осуществляют около половины мировых поставок ключевого ингредиента для производства чипов, прекратили свою деятельность" - пишет издание, уточняя, что под цены на этот газ оказываются под угрозой роста, а также что ситуация может усугубить нехватку полупроводников.

От 45% до 54% мирового неона полупроводникового качества для лазеров, используемых для производства чипов, поступает всего от двух украинских компаний - Ingas и Cryoin.

"Если к апрелю запасы будут исчерпаны, а у производителей чипов не будет заказов в других регионах мира, это, вероятно, означает дополнительные перебои в цепочке поставок и невозможность производить конечный продукт для многих ключевых клиентов", - рассказал аналитик CFRA Анджело Зино (Angelo Zino).

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