Главы британской службы контрразведки MI5 и американского ФБР предупредили о растущей "долгосрочной угрозе Китая" для интересов Великобритании и США.

Такое предупреждение они сделали в совместном заявлении, пишет Reuters.

В частности, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Китай "представляет самую большую долгосрочную угрозу" экономической и нацбезопасности Великобритании, США и союзников. По его словам, Пекин прямо вмешался в выборы в Конгресс в Нью-Йорке в этом году, поскольку не хотел, чтобы победил кандидат, который был среди протестующих на площади Тяньаньмэнь.

Он считает, что китайское правительство "представляет еще более серьезную угрозу для западного бизнеса, чем думают даже многие искушенные бизнесмены".

В посольстве Китая в Великобритании на это заявили, что "обвинения в адрес Китая со стороны представителей разведки США и Великобритании совершенно беспочвенны". Там призвали страны "иметь четкое представление о тенденциях времени, отказаться от менталитета времен холодной войны, прекратить распространять "китайскую угрозу" и прекратить создавать конфронтацию и конфликты".

Ранее мы писали, что лидеры G7 призвали Китай повлиять на Путина для окончания войны в Украине.

Также сообщалось, что США, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Британия создают союз для противодействия Китаю.