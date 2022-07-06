Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о санкциях против России, рассказал, на сколько РФ зависит от других стран по технологиям.

Об этом он сообщил японской газете Yomiuri.

"Что касается передовых технологий, то Россия на 45% зависит от Европы и на 21% - от США. Для Китая этот показатель составляет всего 11%", - сказал он.

"То есть перекрыть импорт технологий за счет Китая России будет сложно - это хотел сказать Боррель", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

По его мнению, санкции ограничивают возможности России производить высокоточные ракеты, такие как "Искандер" или Х-101.

Ранее Блинкен пообещал, что россияне обязательно начнут страдать из-за санкций, но пока не понимают этого.

Вместе с тем, сообщалось, что ЕС может согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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