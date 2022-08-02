В соцсетях публикуется множество фото и видео с военной техникой, которая массово наполнила улицы прибрежных городов Китая возле Тайваньского пролива.

В частности, военной техникой заполнен портовый город Сямынь.

Военная техника стоит на улицах городов, а в воздух поднята боевая авиация.

Также появилось видео перевозки по территории Китая межконтинентальной ракеты DF5b, которая способна пролететь 12-15 тысяч километров и может нести от трех до восьми водородных боеголовок. То есть, может долететь до США.

Напомним, что Китай сегодня начал военные учения в Южно-Китайском море накануне возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

СМИ сообщали, что китайские военные корабли и самолеты совершают показательные маневры в Тайваньском проливе.

Тем временем, Тайвань повысил боеготовность своих войск как минимум до 4 августа и заявил, что они полностью осведомлены о военных действиях вблизи Тайваня и направят силы в ответ на "вражеские угрозы".

По данным СМИ, Китай намерен выдавливать самолет с Пелоси из неба Тайваня и проводить предупредительные запуски ракет. На побережье уже развернуты вооружения, а армия приведена в боевую готовность.

Мы следим за тем, что происходит вокруг Тайваня, где Пелоси может приземлиться уже сегодня вечером, в обновляемом материале.