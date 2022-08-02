Власти Китайской Республики (Тайваня) пытались отозвать приглашение спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров из-за обострившейся ситуации, но она вызвала посла Тайваня в США и настояла на поездке, чтобы совершить что-то "историческое".

Об этом пишут тайваньские СМИ.

По данным СМИ, Пелоси в январе и апреле текущего года дважды планировала посетить Тайвань, и только в этот раз решилась.

Вместе с тем, глава МИД КНР Ван И обвинил США в "намеренных попытках создать инцидент в Тайваньском проливе".

"Отдельные лица в США пытаются бросить вызов суверенитету Китая над Тайванем, это добром не кончится", - заявил он в ходе рабочей поездки по странам Средней Азии.

Напомним, ранее в МИД КНР заявляли, что "США переходят рамки дозволенного".

Также сообщали, что, по данным СМИ, Китай намерен выдавливать самолет с Пелоси из неба Тайваня и проводить предупредительные запуски ракет.

Вместе с тем, тайваньские СМИ пишут, что делегация Пелоси уже забронировала 48 номеров в отеле Grand Hyatt в Тайбэе. Как сообщил тайваньский телеканал "Саньли", спикер Палаты представителей Конгресса прибудет около 21:20 по местному времени (16:20 по киевскому).

Мы следим за тем, что происходит вокруг Тайваня, где Пелоси может приземлиться уже сегодня вечером в обновляемом материале.