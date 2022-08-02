Делегация председателя палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси уже забронировала 48 номеров в отеле Grand Hyatt в Тайбэе, куда она планирует приехать сегодня.

Об этом сообщил тайваньский телеканал "Саньли".

По данным телеканала, она прибудет на Тайвань около 21:20 по местному времени (16:20 по киевскому времени), на час раньше ранее публиковавшегося в разных СМИ времени.

Телеканал сообщает, что делегация будет состоять из 40 человек. Для них забронирован целый этаж. Делегация планирует остановиться в этом отеле в районе Синьи на одну ночь. Как добавили журналисты, меры безопасности в отеле и на прилегающей к нему территории усилены. Сам визит Нэнси Пелоси на Тайвань может продлиться до пяти часов вечера среды по местному времени, дольше, чем ожидалось ранее, сообщает "Саньли".

Вместе с тем, по данным тайваньского телеканала TVBS, дополнительный спецборт правительства США прибыл в Малайзию с авиабазы Скотт. По предварительным данным, он сменит другое воздушное судно для перевозки Нэнси Пелоси.

По данным телеканала, в Малайзию прибыл самолет Boeing C-40C с регистрационным номером 05-0730 и позывным SPAR-20.

Напомним, ранее в МИД КНР в связи с возможным визитом Пелоси на Тайвань заявили, что США переходят рамки дозволенного.

Вместе с тем, Белый дом не стал официально подтверждать визит Пелоси на Тайвань.