В МИД КНР сделали прямое предупреждение США перед предполагаемым визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

"США переходят рамки дозволенного. Китай лишит сепаратистов и их пособников малейших шансов на независимость Тайваня", - говорится в сообщении МИД КНР.

Напомним, в Китае намерены перехватывать и выдавливать самолет Пелоси из воздушного пространства Тайваня, а также проводить предупредительные пуски ракет.

Китайские вооружения уже выставлены на ближайшем побережье к Тайваню. В ближайшей к Тайваню провинции Фуцзянь закрыли небо для полётов гражданской авиации из-за масштабных учений китайской армии в Южно-Китайском море.

А США подтянули свою авианосную ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Рональд Рейган" в акваторию к юго-востоку от Тайваня.

По данным китайских СМИ, Пелоси сегодня вечером прибудет на Тайвань в сопровождении пяти членов Конгресса США. Ее самолёт уже покинул Малайзию и приближается к острову Борнео.

"Страна" следит за развитием противостояния вокруг Тайваня в обновляемом материале.