Самолет, на борту которого может находиться спикер Конгресса США Нэнси Пелоси, повернул на север - в сторону Тайваня.

Такие последние данные перемещения суда показывал портал Flightradar, прежде чем отключиться.

После этого сайт Flightradar, по которому сейчас сотни тысяч людей следят за полётом самолёта Пелоси, перестал работать.

Администрация сайта заявила, что его атаковали хакеры.

Ранее в МИД КНР заявили, что США переходят рамки дозволенного. "Китай лишит сепаратистов и их пособников малейших шансов на независимость Тайваня", - говорится в сообщении МИД КНР.

Сообщалось, что Пекин намерен перехватывать и выдавливать самолет Пелоси из воздушного пространства Тайваня, а также проводить предупредительные пуски ракет.

Китайские вооружения уже выставлены на ближайшем побережье к Тайваню в провинции Фуцзянь. Там также закрыли небо для полётов гражданской авиации из-за масштабных учений китайской армии в Южно-Китайском море.

А США еще вчера подтянули свою авианосную ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Рональд Рейган" в акваторию к юго-востоку от Тайваня.

"Страна" следит за развитием противостояния вокруг Тайваня в обновляемом материале.