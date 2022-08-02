В Германии обещают поддержку Тайваню в случае возможного нападения Китая, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Об этом пишет Spiegel.

"Мы не приемлем, когда нарушается международное право, и более крупный сосед нападает на своего меньшего соседа, нарушая это право — и это, конечно же, относится и к Китаю", — сказала Анналена Бербок.

Напомним, по данным China Times, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сегодня вечером может прибыть на Тайвань. Прибытие делегации ожидается 2 августа в промежутке между 16:00 и 17:00 часами по киевскому времени.

В связи с этим в МИД КНР в связи с возможным визитом Пелоси на Тайвань заявили, что США переходят рамки дозволенного.

"США переходят рамки дозволенного. Китай лишит сепаратистов и их пособников малейших шансов на независимость Тайваня", - заявили в МИД КНР.

Также в Китае заявили, что намерены перехватывать и выдавливать самолет с Пелоси из неба Тайваня и проводить предупредительные запуски ракет.

"Страна" следит за ситуацией вокруг Тайваня и Китая в обновляемом материале.