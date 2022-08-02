Китайская авиация и военный флот совершили уже несколько маневров в районе линии, разделяющей Тайваньский пролив.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, которые называют такие действия Пекина "очень провокационными", так как обычно самолеты ни одной из сторон не пересекают срединную линию.

Китайские самолеты несколько раз совершали тактические маневры, кратковременно "касаясь" срединной линии и возвращаясь обратно. В это время авиация Тайваня находилась поблизости в режиме ожидания.

По словам источника, сейчас китайские самолеты уже покинули этот район, а корабли остались.

Также в сети появилось видео из портового города Сямынь в Китае, который находится на берегу Тайваньского пролива. Видно, что город заполнен военной техникой.

Тем временем, Тайвань повысил боеготовность своих войск как минимум до 4 августа, о чем сообщило Центральное агентство новостей Тайваня. В Минобороны острова заявили, что они полностью осведомлены о военных действиях вблизи Тайваня и направят силы в ответ на "вражеские угрозы".

Отметим, что тем временем самолет со спикером Конгресса США Нэнси Пелоси двигается в сторону Тайваня.

По данным СМИ, Китай намерен выдавливать самолет с Пелоси из неба Тайваня и проводить предупредительные запуски ракет. На побережье уже развернуты вооружения, а армия приведена в боевую готовность.

Мы следим за тем, что происходит вокруг Тайваня, где Пелоси может приземлиться уже сегодня вечером, в обновляемом материале.