Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Пелоси прибудет на Тайвань в составе делегации из семи человек. Отметим, что ранее тайваньские СМИ сообщали о делегации из 40 человек.

Подробности ожидаемого визита Пелоси на Тайвань публикует газета China Times.

Также, по данным источников, Белый дом и Пентагон отговаривали Пелоси от посещения Тайваня, а Тайвань даже отозвал свое приглашение посетить Китайскую Республику. Спикер Палаты представителей Конгресса США сама настояла на посещении Тайваня.

Вместе с тем, представители Пентагона круглосуточно отслеживают любые передвижения китайцев в регионе и планируют защитить Пелоси в случае попытки атаки со стороны китайской армии, пишет издание.

Также, по данным China Times, Пелоси прибудет в военный аэропорт Суншань на специальном самолете сегодня с 21:00 до 22:00 (с 16:00 до 17:00 по киевскому времени - Ред.) и проведет ночь в Тайбэе. После встречи с Цай Инвэнь завтра в 8:00 утра (03:00 по Киеву - Ред.) делегация покинет Тайвань.

Ранее сообщалось, что самолет с Пелоси повернул в сторону Тайваня. после этого рухнул портал Flightradar.

"Страна" следит за тем, что происходит вокруг Тайваня, где Пелоси может приземлиться уже сегодня вечером в обновляемом материале.