Организация Объединенных Наций и Россия отреагировали на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси на Тайвань. Обе стороны поддержали Пекин, но дали разную эмоциональную оценку действиям США.

В офисе генсека ООН заявили, что организация придерживается политики "одного Китая", не давая оценки действиям США.

"Политика ООН по этому вопросу следующая: мы руководствуемся резолюцией ГА 2758 от 1971 года по Китаю", - заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В этой резолюции говорится, что Генассамблея ООН признает, что представители правительства КНР являются единственными законными представителями Китая в ООН и что КНР является одним из постоянных членов СБ ООН.

В то же время в МИД России заявили, что Москва рассматривает визит Пелоси на Тайвань как явную провокацию.

"2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Рассматриваем ее визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР. Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая", - заявили в МИД.

Ранее "Страна" приводила комментарий по поводу визита председателя КНР Си Цзиньпина.

В Украине считают, что визитом Пелоси США показали зубы.