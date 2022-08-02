Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что визитом спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань США сознательно демонстрируют силу.

Об этом он написал в Твиттере.

"США дважды показали зубы: ликвидировали лидера "Аль-Каиды" и совершили визит спикера Конгресса США на Тайвань. Эти зубы хорошо увидели в Кремле. Сигнал очень прост: мы никого не боимся и уничтожим всех, кто угрожает безопасности США", – написал Климкин.

Между тем официальная англоязычная газета КНР Global Times сообщила, что Китай допустил удар по военным объектам Тайваня в связи с визитом Пелоси. Китаю необходимо использовать инцидент с Пелоси, чтобы максимизировать свое преимущество и продолжать продвигать процесс воссоединения, считают китайские эксперты.

"Страна" следит за визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в режиме онлайн.