Китай "ускорит процесс воссоединения комплексными мерами", включая военные действия и прекращение режима прекращения огня с Тайванем в ответ на сегодняшний визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом сообщает официальная англоязычная газета КНР Global Times.

"У Китая есть много возможностей ускорить процесс воссоединения. Они могут включать в себя нанесение ударов по военным объектам Тайваня, как это сделала НОАК во время предыдущего кризиса в Тайваньском проливе, продвижение нового законодательства о национальном воссоединении, отправку военных самолетов и кораблей для входа в "воздушное пространство" и "водные районы" острова, контролируемые властями Тайваня, и окончание негласного прекращения огня с тайваньскими военными", – пишет издание.

"Китаю необходимо использовать инцидент с Пелоси, чтобы максимизировать свое преимущество и продолжать продвигать процесс воссоединения", – считают китайские эксперты.

На данный момент у КНР есть моральное преимущество, поскольку, как заявил МИД Китая, "именно США первыми предприняли провокационные действия и вызвали эскалацию напряженности в Тайваньском проливе".

В статье часть текста названа "Военные приготовления" и содержит информацию о том, что оба авианосца ВМС НОАК покинули свои порты базирования.

Авианосец "Ляонин" в воскресенье отправился в рейс из порта приписки в Циндао, провинция Шаньдун на востоке Китая, а авианосец "Шаньдун" в понедельник вышел из порта приписки в Санье, провинция Хайнань, Южный Китай, в сопровождении десантного корабля типа 075.

По мнению Сун Чжунпина, китайского военного эксперта и телекомментатора, НОАК нанесет удары по военным объектам Тайваня, но не будет вести прямой огонь по целям США.

"Страна" следит за визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в режиме онлайн.

На фоне визита Пелоси появилось много прогнозов чуть ли о начале третьей мировой войны, если ее самолет подлетит к Тайваню. Впрочем, уже после приземления на Тайване Пелоси заявила, что означает ее визит. Она сказала, что "США не могут оставаться в стороне, пока Китай угрожает Тайваню и демократии в принципе".