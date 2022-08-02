После того, как Министерство иностранных дел Китая резко осудило визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, на происходящие события снова отреагировал Белый дом.

Там заявляют, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань не является нарушением суверенитета Китая.

"По сути, администрация Байдена становится на сторону Пелоси и Тайваня, хотя недавно отстранилась от них", - прокомментировал реакцию Белого дома Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее телеканал CNBC сообщал, что Белый дом пытался убедить Пекин в своей непричастности к планам Пелоси посетить Тайвань. Как заявляет CNBC, американские чиновники и сам Байден подчеркивали, что это было собственное решение Пелоси, однако их старания в общении с китайскими коллегами ни к чему не привели.

Напомним, что сегодня вечером в аэропорту Суншань тайваньской столицы Тайбэй приземлился американский военный самолет SPAR19 с председателем Палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту.

Накануне посадки самолета Китай закрывал небо над Тайваньским проливом для гражданских самолетов, а также направил свои истребители в сторону Тайваня. Им навстречу из Японии направились ВВС США.

По данным СМИ, Пелоси приехала не одна, а в с составе делегации из семи человек. Поскольку в том регионе уже позднее время, теперь Пелоси проведет ночь в Тайбэе, а уже с утра посетит законодательный совет Тайваня, где проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь, после чего делегация покинет Тайвань.

Эта поездка вызвала крайне жесткую реакцию Китая и привело к резкому росту напряженности между КНР и США, ведь Пекин считает Тайвань своей территорией, хоть и неконтролируемой на данный момент.

"Страна" следит за событиями вокруг визита Пелоси на Тайвань в обновляемом материале.