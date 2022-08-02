Появилось первое видео спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайване. На нем политик мелькает в розовом костюме в салоне самолета у выхода на трап.

Также в ролике члены американской делегации спускаются по трапу приземлившегося в тайваньском аэропорту "Суншань" самолета, а их встречают местные чиновники.

Кроме того, опубликовано видео, снятое около аэропорта. На нем жители Тайваня встречают Пелоси в желто-голубых (цветах флага Украины - Ред.) масках и с плакатами, на которых написано "Народ Тайваня приветствует спикера Нэнси Пелоси".

Ранее "Страна" сообщала, что накануне прибытия Пелоси тайваньский аэропорт "Суншань" снял маскировочные чехлы с зенитных пушек.

Также мы писали, что после того как американский борт SPAR19 с председателем Палаты представителей США уже вошёл в тайваньскую зону ПВО, Китай закрыл для гражданских самолетов зону Тайваньского пролива.