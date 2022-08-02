Тайваньский аэропорт "Суншань", куда предположительно прибудет спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, снял маскировочные чехлы с зенитных пушек. Об этом сообщила тайбэйская газета "Цзыю шибао".

Речь идет о двуствольных артиллерийских установках класса "земля - воздух" калибром 35 мм. Они используются для борьбы с беспилотниками или барражирующими боеприпасами. Орудия установлены рядом со взлетно-посадочной полосой. В состояние готовности также приведены радиолокационные системы.

Как писала "Страна", Китай закрыл небо над Тайваньским проливом для гражданских самолетов. Власти КНР также стянули к берегам Тайваня ракету, способную ударить по США, авиацию и другую технику.

Тем временем жители Тайбэя на Тайване идут к аэропорту встречать борт с Пелоси. СМИ сообщают, что истребители ВВС Тайваня начали эскортировать самолет с Пелоси.