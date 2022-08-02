В аэропорту Суншань тайваньской столицы Тайбэй приземлился американский военный самолет SPAR19 с председателем Палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Также уже появилось видео посадки самолета.

В последние полчаса до посадки самолета Китай закрывал небо над Тайваньским проливом для гражданских самолетов, а также направил свои истребители в сторону Тайваня. Им навстречу из Японии направились ВВС США.

По данным СМИ, Пелоси приехала не одна, а в с составе делегации из семи человек. Поскольку в том регионе уже позднее время, теперь Пелоси проведет ночь в Тайбэе, а уже с утра посетит законодательный совет Тайваня, где проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь, после чего делегация покинет Тайвань.

Эта поездка вызвала крайне жесткую реакцию Китая и привело к резкому росту напряженности между КНР и США, ведь Пекин считает Тайвань своей территорией, хоть и неконтролируемой на данный момент.

СМИ сообщали, что Китай намерен перехватывать и выдавливать самолет с Пелоси из воздушного пространства Тайваня, а также проводить предупредительные пуски ракет.

А китайские военные корабли и самолеты совершали показательные маневры в Тайваньском проливе.

При этом США подтянули свою авианосную ударную группу ВМС в акваторию к юго-востоку от Тайваня еще вчера.

"Страна" следит за тем, что происходит вокруг визита Пелоси на Тайвань в обновляемом материале.