Военно-воздушные силы Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив. Сейчас они движутся в сторону Тайваня.

Об этом сообщает китайский телеканал CGTN.

Также СМИ пишут о десятках американских истребителей, которые подняты с аэродромов в Японии и летят к Тайваню. Вероятно, навстречу китайским Су-35.

Все это произошло на фона посадки борта с председателем Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Накануне Китай закрыл небо над Тайваньским проливом для гражданских самолетов.

Судя по данным портала Flightradar24, борт сделал приличную дугу, чтобы держаться подальше от китайских берегов.

Напомним, что сегодня днем китайские военные корабли и самолеты уже совершали показательные маневры в Тайваньском проливе.

Накануне СМИ сообщали, что Китай намерен перехватывать и выдавливать самолет с Пелоси из воздушного пространства Тайваня, а также проводить предупредительные пуски ракет.

А в госСМИ Китая накануне даже звучали призывы сбить самолет с Пелоси.

"Страна" следит за тем, что происходит вокруг визита Пелоси на Тайвань в обновляемом материале.