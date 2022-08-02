При худшем сценарии развития ситуации вокруг Тайваня внимание США будет отвлечено от Украины.

Такое заявление сделал неназванный высокопоставленный европейский дипломат в комментарии Politico.

На данный момент, по его словам, напряженность в Восточно-Китайском море не вызывает беспокойства у НАТО.

"Но она может легко обостриться", – добавил он.

Издание также приводит комментарий заместителя председателя комитета по иностранным делам Европарламента Урмаса Паэта о том, что усиливающаяся война в Украине увеличила риск китайской агрессии против Тайваня "в геометрической прогрессии".

"Иногда сбываются наихудшие сценарии", - считает и Борис Руге, вице-председатель Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее "Страна" приводила заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что если спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси решит прилететь Тайвань, а Китай создаст напряженность, то ответственность будет полностью лежать на китайской стороне.

Также мы разбирались, начнется ли война США и Китая из-за Тайваня и какие последствия будут для Украины.