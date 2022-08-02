Ответ Китая на визит спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань будет мощным и сильным.

Так прокомментировал ситуацию вокруг визита посол КНР в США Цинь Ган в эфире CNN.

По его словам, визит Пелоси приведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе и в отношениях Пекина и Вашингтона.



Цинь Ган добавил, что Китай "сделает все возможное для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, и имеет на это полное право".

Напомним, сегодня вечером в аэропорту Суншань тайваньской столицы Тайбэй приземлился американский военный самолет SPAR19 с председателем Палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту.

В последние полчаса до посадки самолета Китай закрывал небо над Тайваньским проливом для гражданских самолетов, а также направил свои истребители в сторону Тайваня. Им навстречу из Японии направились ВВС США.

По данным СМИ, Пелоси приехала не одна, а в с составе делегации из семи человек. Поскольку в том регионе уже позднее время, теперь Пелоси проведет ночь в Тайбэе, а уже с утра посетит законодательный совет Тайваня, где проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь, после чего делегация покинет Тайвань.

Эта поездка вызвала крайне жесткую реакцию Китая и привело к резкому росту напряженности между КНР и США, ведь Пекин считает Тайвань своей территорией, хоть и неконтролируемой на данный момент.