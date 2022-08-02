Министерство обороны Китая заявило, что армия страны находится в состоянии повышенной готовности и начнутся целенаправленные военные операции по противодействию визиту Ненси Пелоси на Тайвань.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее в МИД КНР осудили визит Пелоси на Тайвань и призвали США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Также в МИД сообщили, что Китай в ответ на визит Пелоси на Тайвань примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета.

"Страна" следит за событиями на Тайване в обновляемом материале.