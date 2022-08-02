В армии Китая 2 млн 35 тысяч вооружения, тогда как на балансе вооруженных сил Тайваня только 169 тысяч единиц военной техники.

Такое численное превосходство войск КНР приводят в соцсетях на фоне прибытия на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Так, наземных войск в Китае - 965 тысяч, а у Тайваня всего 94 тысячи. Морских сил у КНР - 260 тыс, у Тайваня - 40 тысяч. Воздушные силы - 395 тысяч и 35 тысяч человек соответственно. Танков у Китая - 5400, у Тайваня - 650 единиц (восьмикратное преимущество), субмарин - 59 против 4 (15-кратное преимущество), самолеты - не менее 3227 и 504 единиц (шестикратное преимущество). Впрочем, в резерве у Тайваня 1 657 000 войск, а у КНР всего 510 тысяч.

Баланс вооружения Китая и Тайваня. Фото: ВВС

Как писала "Страна", Китай закрыл небо над Тайваньским проливом для гражданских самолетов.

В соцсетях пишут, что в китайской провинции Фуцзянь, которая находится черёд пролив от Тайваня, слышны пролёты китайских истребителей в сторону Тайваня.

Накануне СМИ сообщали, что Китай намерен перехватывать и выдавливать самолет с Пелоси из воздушного пространства Тайваня, а также проводить предупредительные пуски ракет.

А китайские военные корабли и самолеты совершали показательные маневры в Тайваньском проливе.

В госСМИ Китая накануне визита официального лица из США появились призывы сбить самолет с Пелоси. Китайские военные начали учения в провинции, которая находится через пролив от Тайваня.

При этом США подтянули свою авианосную ударную группу ВМС в акваторию к юго-востоку от Тайваня еще вчера.