Китай привержен стратегии самообороны в ядерной сфере и не будет применять ядерное оружие первым вне зависимости от обстоятельств.

Об этом заявил глава департамента Министерства иностранных дел КНР, комментируя конфликт с Соединенными Штатами вокруг поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Китай привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах", - сказал он в ходе выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

Фу Цун отметил, что запасы ядерного оружия в Китае находятся "на минимально необходимом уровне для обеспечения национальной безопасности".

"Мы не соревнуемся ни с одной страной в мощности, количестве и масштабе нашего ядерного потенциала, а также не участвуем в гонках вооружений в какой-либо форме", - заявил он.

Он отметил, что США должны воздерживаться от размещения своего ядерного оружия за пределами собственной территории и вывести его из Европы.

Напомним, сегодня вечером в аэропорту Суншань тайваньской столицы Тайбэй приземлился американский военный самолет SPAR19 с Нэнси Пелоси на борту.

По данным СМИ, Пелоси приехала не одна, а в с составе делегации из семи человек. Поскольку в том регионе уже позднее время, теперь Пелоси проведет ночь в Тайбэе, а уже с утра посетит законодательный совет Тайваня, где проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь, после чего делегация покинет Тайвань.

Эта поездка вызвала крайне жесткую реакцию Китая и привело к резкому росту напряженности между КНР и США, ведь Пекин считает Тайвань своей территорией, хоть и неконтролируемой на данный момент. МИД Китая выразило решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осудило его. Также в китайском ведомстве завили, что визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике.

"Страна" следит за тем, что происходит вокруг визита Пелоси на Тайвань в обновляемом материале.