Народно-освободительная армия Китая уже начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня в Восточно-Китайском море.

Об этом сообщает центральное телевидение КНР.

В связи с учениями запрещен заход всех судов в районы, координаты которых указаны на карте учений.

Также ВВС Китая начали учения по отработке завоевания господства в воздухе в районе Тайваня.

Китайское телевидение транслирует кадры начала учений у берегов Тайваня.

Ранее "Страна" писала, что армия Китая со 2 по 7 августа проведет учения в шести районах вокруг острова Тайвань.

Также мы анонсировали, что учения китайской армии, которые пройдут около Тайваня, будут включать испытание ракеты с неядерной боевой частью.

Минобороны Китая заявляло о начале "целенаправленных операций" в ответ на визит Пелоси на Тайвань.

"Страна" следит за визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в режиме онлайн.