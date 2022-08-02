В России заявили о готовности помочь Китаю с Тайванем.

"У РФ нет оснований отказывать в помощи КНР в случае вооруженного конфликта на Тайване, если они об этом попросят", – заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в офисе генсека ООН заявили, что организация придерживается политики "одного Китая", не давая оценки действиям США.

"Политика ООН по этому вопросу следующая: мы руководствуемся резолюцией ГА 2758 от 1971 года по Китаю", - заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

А в МИД России заявили, что Москва рассматривает визит Пелоси на Тайвань как явную провокацию.

"Страна" также приводила комментарий по поводу визита председателя КНР Си Цзиньпина.

"Визит Пелоси на Тайвань является еще одной демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов. Мы смотрим на мир широко раскрытыми глазами, чтобы не пропустить ни одной провокации со стороны американских реакционеров", - заявил великий кормчий.