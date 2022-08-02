Минобороны Тайваня опубликовало уточненную информацию о самолетах Китая, которые вошли в опознавательную зону ПВО острова в юго-западном секторе.

Всего КНР направила в упомянутую зону 24 самолета:

11 истребителей J-11,

10 истребителей J-16,

самолет ДРЛО и управления KJ-500,

самолет РЭБ второго поколения Y-9G (GX-11)

самолет радиоэлектронной разведки Y-8GX4.

Ранее "Страна" сообщала, что вооруженные силы Тайваня были приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне обострения с Китаем из-за возможного приезда на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Министерство национальной обороны Тайваня отменило отпуска некоторых офицеров и солдат и мобилизовало силы противовоздушной обороны для "подготовки к войне" в связи с последними событиями.

Также мы писали, что Китай закрыл для гражданских самолетов зону Тайваньского пролива после того, как самолет с Пелоси вошёл в тайваньскую зону ПВО.