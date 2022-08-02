Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси завтра, 3 августа, встретится с президентом Тайваня.

Об этом пишет The Financial Times.

"Соответственно, представить ее визит на остров как частную поездку уже не получится", - комментирует новость Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее газета China Times сообщала, что после встречи с Цай Инвэнь завтра в 8:00 утра (03:00 по Киеву - Ред.) делегация покинет Тайвань.

Напомним, сегодня вечером в аэропорту Суншань тайваньской столицы Тайбэй приземлился американский военный самолет SPAR19 с председателем Палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту.

В последние полчаса до посадки самолета Китай закрывал небо над Тайваньским проливом для гражданских самолетов, а также направил свои истребители в сторону Тайваня. Им навстречу из Японии направились ВВС США.

Эта поездка вызвала крайне жесткую реакцию Китая и привело к резкому росту напряженности между КНР и США, ведь Пекин считает Тайвань своей территорией, хоть и неконтролируемой на данный момент.

Министерство иностранных дел Китая выразило решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осудило его. Также в китайском ведомстве завили, что визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике.

"Страна" следит за визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в режиме онлайн.