Европейский союз отказывается создавать спецтрибунал по Украине.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству "Укринформ".

По словам Кулебы, западные партнеры боятся создавать такой трибунал, поскольку "с 1945 года было всего два таких случая: Нюрнберг и попытка суда над Милошевичем... А практика судить лидера другого государства, скажем так, очень шаткая".

Вторая причина, по его словам, заключается в нежелании многих на Западе создавать альтернативу Международному уголовному суду.

"Наши партнеры говорят: "Не нужно создавать трибунал, потому что у нас есть МУС, нельзя создавать ему альтернативу", – рассказал Кулеба.

Ранее он заявлял, что Международный уголовный суд не может применить статью об агрессии конкретно к войне России против Украины.

Между тем недавно агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщило, что Международный уголовный суд готовится предъявить России обвинения в преступлениях в Украине уже этой зимой.