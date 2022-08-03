На сайте президента зарегистрирована петиция об отмене коммунальных платежей в областях, где идут боевые действия.

Предлагается отменить коммуналку в Харькове и Харьковской области, где из-за боев и постоянных обстрелов большинство людей лишились работы, но при этом не могут получать помощь от государства, не являясь переселенцами.

Автором петиции указана Юлия Владимирова.

"В сложившейся ситуации считаю необходимой мерой отмену всех коммунальных платежей в областях, где идут постоянные обстрелы и боевые действия, в частности Харькове и Харьковской области. Эту меру нужно принять до момента окончания боевых действий. Сейчас большинство людей осталось без дохода, без работы, люди пытаются выжить. Харьковчане не могут получать ВПЛ, поскольку не временно перемещены. Люди не могут оплачивать коммунальные платежи", -сказано в тексте петиции.

За сутки петиция набрала 738 голосов из необходимых 25 тысяч. До конца сбора подписей остался 91 день.

Между тем в середине июля Верховная Рада не поддержала во втором чтении законопроект, который запрещает повышать тарифы на газ и тепло во время военного положения и еще полгода после его отмены.

Но в Офисе президента пообещали украинцам, что цены на отопление до конца войны не изменятся.