Верховная Рада

В среду, 27 июля, Верховная Рада Украины во время пленарного заседания голосовала за запрет коллекторам приходить к военными и волонтерам во время войны, повестки в "Дие", прекращение взыскания долгов за ЖКХ во время войны, запрет на приватизацию предприятий, ремонтирующих технику ВСУ и другое.

Список законопроектов, которые приняли в Раде:

  • Принят закон №7548-1 в целом - об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной товаров, используемых для обеспечения хранения и погрузки/разгрузки зерна и масличных культур. В частности без пошлины в Украину будут ввозить мешки, рукава для хранения зерновых и масличных культур, оборудование для их наполнения, погрузки, разгрузки.
  • В целом принят закон №7531 - взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги прекращается во время действия военного положения.

  • В целом принят законопроект №7414 - Рада запретила во время военного положения взимать просроченную кредитную задолженность с военнослужащих и членов их семей. Норма также будет действовать в течение шести месяцев после прекращения военного положения.

  • Принят закон №7141 в целом. Он устанавливает ежемесячную денежную помощь для украинцев, получивших звание Герой Украины и орден Богдана Хмельницкого - от одной до трех минимальных зарплат.

  • Законопроект №7480 Рада продолжила работу временной следственной комиссии по расследованию убийства нардепа Антона Полякова.

  • В целом принят законопроект №7315 Информация о судебном заседании и судебных решениях будет предоставляться в "Дие". При этом предоставление информации в таком виде не будет иметь статус официальной повестки.

  • В целом принят законопроект №7465-1. Рада уточнила особенности работы НБУ, Фонда гарантирования вкладов Украины, кредитных союзов, Комиссии по ценным бумагам во время войны.

  • Принят в целом законопроект №5397. Это значит, что предприятия по изготовлению и ремонту всех видов находящегося на вооружении ВСУ оружия не позволят приватизировать.

  • За основу приняли законопроект №7506-1 - не включение в общий налогооблагаемый доход сумм благотворительной помощи на армию.

  • За основу принят законопроект №7431 - избрание меры пресечения к военнослужащим, совершившим военные преступления во время действия военного положения.
  • За основу принят законопроект №7212-1 - усиление ответственности за уничтожение или повреждение объектов растительного мира, в частности в условиях военного или чрезвычайного положения.
  • За основу принят законопроект №7443 - вопросы устройства и пребывания ребенка в семье патронатного воспитателя во время периода действия военного положения.
  • За основу принят законопроект №7376 - постановление "О Премии Верховной Рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления".
  • За основу принят законопроект №5325 - введение государственных стандартов в сфере физической культуры и спорта и государственных социальных нормативов предоставления услуг субъектами сферы физической культуры и спорта.
  • За основу принят законопроект №7357 - перенос функции по администрированию и техническому сопровождению доменных имен в домене GOV.UA из частной фирмы на государственные органы.
  • За основу принят законопроект №5337 - устранение неудобств и бюрократизации в процессе государственной регистрации, снятие с учета транспортных средств, которые могут быть предназначены для доукомплектования принадлежащих предприятиям ВСУ.
  • №7317 – предложения Президента к изменениям в работе частных исполнителей (с правками, которые уменьшают риски для Нафтогаза).
  • В целом принят законопроект №4517 - упрощение декларирования партии товаров, классифицируемых в различных товарных подпозициях согласно УКТВЭД.
  • Принят в целом №2493 – новый закон акционерные общества.

Напомним, что также сегодня Рада Рада проголосовала за назначение Ольги Совгири судьёй Конституционного суда.

Также Рада проголосовала за назначение "Слуги народа" Андрея Костина генпрокурором Украины.

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