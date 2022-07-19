Рада освободила предпринимателей от ответственности за нарушение сроков представления финотчетности
Верховная Рада Украины освободила предпринимателей от ответственности за нарушение сроков представления финансовой отчетности в период действия военного положения.
Соответствующий законопроект был одобрен 306 голосами в ходе сегодняшнего заседания.
Согласно проекту закона, украинцы освобождаются от ответственности за нарушение представления финансовой отчетности и в течение трех месяцев после окончания действия военного положения.
В документе говорится, что юридические лица обязаны обнародовать годовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с соответствующими отчетами в полном объеме на своей веб-странице или на своем веб-сайте в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения за весь период, в который они не предоставляли такую информацию.
Напомним, сегодня Рада поддержала предоставление полякам особых прав в Украине.
Кроме того, нардепы уволили Венедиктову с должности генпрокурора.
Тем временем, в Украине уже 146-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.
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