Верховная Рада утвердила особые права для граждан Польши в Украине.

Соответствующий законопроект в первом чтении поддержал 321 нардеп, пишет Алексей Гончаренко.

В частности, граждане Польши смогут находиться легально на территории Украины в течение 18 месяцев, учиться в учебных заведениях, получать медицинскую помощь, трудоустраиваться без разрешения на работу иностранцам, получать социальные выплаты.

"Польша и ее граждане очень многое сделали для Украины, помогая нам в сложный период. Этот законопроект демонстрирует наше единство с поляками и взаимоподдержку на всех уровнях", - объясняет мотивацию принятия законопроекта Гончаренко.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что предлагает законопроект Владимира Зеленского о льготах для граждан Польши в Украине. Кроме уже упомянутых разрешений, там также право в получении государственной регистрации как налогоплательщика и получении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика; право на социальную защиту, включающую право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности; ведение хозяйственной деятельности на тех же условиях, что и граждане Украины; получение помощи из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью на тех же условиях, что и граждане Украины.

Тем временем в Польше работающим удаленно украинским беженцам разрешили не платить налоги.