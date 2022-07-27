Парламент назначил Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного суда. На рейтинговом голосовании её кандидатура набрала 292 голоса. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Также он расписал, как проходило голосование по фракциям:

СН- 220

ЕС - 0

Родина - 0

Платформа за жизнь и мир - 15

За будущее – 14

Голос - 0

Доверие – 18

Восстановление Украины – 14

Внефракционные - 12

"На вопрос о сложении мандата перед голосованием о назначении, Ольга Владимировна заявила, что вчера написала заявление в аппарат ВРУ о сложении мандата. То есть на день назначения имела представительский мандат", - написал Железняк.

Как добавил нардеп Алексей Гончаренко, ранее Совгиря не выражала желания занимать высокую должность.

"А до этого я лично ее спросил о возможности избрания ее председателем Конституционного суда. Совгиря ответила, что не собирается занимать этот пост. Будем следить", - написал Гончаренко в Телеграм.

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