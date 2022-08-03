Петиция о снятии запрета на выезд мужчин призывного возраста (18-60 лет) за пределы Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов за 37 дней.

Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Ранее подобные петиции уже набирали 25 тысяч голосов. На это Владимир Зеленский не выразил отказа, но заявил, что порядок выезда в период военного положения определяет Кабмин. И дал поручение Шмыгалю проработать поднятые в петиции вопросы - коррупцию на границе, особенности призыва и другие.

Тем временем война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.