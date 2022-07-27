Суды в Украине массово отказывают украинским мужчинам в возрасте 18-60 лет, которые требуют признать противоправным запрет на выезд за границу.

В реестре судебных решений содержатся уже десятки вердиктов судов, в которых отказано в удовлетворении требования признать противоправным запрет на выезд за границу.

Большинство таких исков отклонил Закарпатский окружной админсуд. В мотивировочной части решений суда говорится о том, что во время военного положения, согласно указу президента, запрещен выезд за границу мужчин в возрасте 18-60 лет, которые не имеют оснований для пересечения границы во время военного положения.

Но кроме стандартных дел суды нередко становятся на сторону погранслужбы, если она запретила выезд за границу военнообязанным даже при наличии у них оснований для выезда.

Например, Хмельницкий окружной админсуд отказался удовлетворить иск мужчины, которого не выпустили за границу несмотря на то, что его супруга из числа лиц с инвалидностью. Как следует из решения суда, мужчина обратился с иском против Государственной погранслужбы, в котором требовал обязать службу предоставить ему право на пересечение границы Украины во время военного положения как военнообязанного лица, которое не подлежит призыву в связи с инвалидностью супруги. Суд отказал мужчине.

Другой гражданин обратился в Сумской окружной суд с иском против карпатского отряда пограслужбы. Мужчина требовал через суд предоставить ему право на выезд за границу, поскольку он является отцом ребенка-инвалида. Суд установил, что мужчина хотел пересечь границу без ребенка, поэтому пограничники ему отказали в выезде. Суд встал на сторону погранслужбы и признал, что иск не подлежит удовлетворению.

Ранее "Страна" рассказывала, почему в Украине хотят закрепить законом запрет на выезд мужчин за границу.

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