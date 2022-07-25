В Госпогранслужбе дали разъяснения насчет выезда за границу мужчин, на содержании которых трое и более детей в возрасте до 18 лет в том случае, если дети находятся за границей.

Об этом Госпогранслужба сообщает в Telegram.

Чтобы выехать, нужно иметь при себе:

Свидетельства о рождении детей или заверенные копии. Свидетельство о браке. Удостоверение многодетной семьи (при наличии). Подтверждающие документы о выплате алиментов (при наличии).

В качестве доказательства можно использовать документы из приложения "Дия".

Ранее мы писали, что в МВД опровергли распоряжение вычислять выезжающих за границу по иностранным паспортам граждан Украины.

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Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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