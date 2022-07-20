Великобритания разрешила въезд украинским детям без сопровождения родителей. Теперь ребенок сможет самостоятельно въехать на территорию королевства, если один из его родителей или опекун подтвердят, что это в интересах ребенка.

Об этом сообщает The Guardian.

Кроме того, граждане Соединенного королевства, которые согласятся принять у себя ребенка из Украины, должны обязаться взять его не менее чем на три года (вместо 6 месяцев в случае взрослых) или пока ребенку не исполнится 18 лет.

Ранее вокруг темы въезда детей без родителей в Британии разгорелся скандал.

"Около тысячи детей, в основном подростки, ждали визы после подачи заявления, не понимая, что без родителей или опекунов они не будут иметь права на получение визы. Многие ждали три месяца и более в сложных ситуациях в Украине и по всей Европе", – пишет The Guardian.

Ранее Рада упростила процедуру выезда детей за границу.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.