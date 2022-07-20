Великобритания разрешила въезд украинским детям без сопровождения родителей
Великобритания разрешила въезд украинским детям без сопровождения родителей. Теперь ребенок сможет самостоятельно въехать на территорию королевства, если один из его родителей или опекун подтвердят, что это в интересах ребенка.
Об этом сообщает The Guardian.
Кроме того, граждане Соединенного королевства, которые согласятся принять у себя ребенка из Украины, должны обязаться взять его не менее чем на три года (вместо 6 месяцев в случае взрослых) или пока ребенку не исполнится 18 лет.
Ранее вокруг темы въезда детей без родителей в Британии разгорелся скандал.
"Около тысячи детей, в основном подростки, ждали визы после подачи заявления, не понимая, что без родителей или опекунов они не будут иметь права на получение визы. Многие ждали три месяца и более в сложных ситуациях в Украине и по всей Европе", – пишет The Guardian.
Ранее Рада упростила процедуру выезда детей за границу.
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Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".
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