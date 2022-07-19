В Британии не утихает история с украинской беженкой Софией Каркадым, которая увела из семьи принявшего ее Тони Гарнетта. Как оказалось, после публикаций в прессе, о том, как Тони бросил жену Лорну ради украинки Софии, мужчина потерял работу.

Об этом пишет газета Daily Star.

По данным издания, мужчина руководил охранной фирмой, у которой были правительственные контракты. Но государство их разорвало после того, как журналисты и папарацци открыли охоту на Тони. Они начали появляться у него на работе, беспокоя чиновников Национальной службы здравоохранения, с которой британец сотрудничал. После этого Тони лишился доходов и жил на то, что ему платили газеты за откровения о жизни с украинкой Софией.

"Я жил на то, что мне платили из газет. У меня кончились кредитные карты, мне помогали члены семьи", - рассказал он.

По его словам, сейчас он даже не может поставить мебель в арендованной квартире. Тем не менее, Тони хочет заняться "музыкой или комедией" и даже выпустил рэп, основанный на его отношениях с Софией, под названием Ukraine to UK Rain.

Напомним, СМИ ранее сообщили, что семья британца решила помочь Софии, поскольку в своем время предки Тони бежали в Великобританию из РФ. Вместе с тем украинское издание написало, что девушка занималась мелким мошенничеством в Украине - брала писать курсовые работы и исчезала с предоплатой. История вызвала ажиотаж не только в Британии, но и в Украине. Девушке пришлось оправдываться.

Подробнее об истории Софии мы рассказывали в отдельном материале.