В Минобороны письменно подтвердили отмену порядка, по которому мужчинам для выезда из области нужно было получить разрешение военкома.

Ответ министерства публикует нардеп Александр Федиенко.

Военные пишут депутату, что, по решению главнокомандующего ВСУ, этот порядок дорабатывается "с учетом изменений к законодательным актам".

Ранее "Страна" подробно разбирала ситуацию со скандальным приказом, который вводил "крепостное право" для военнообязанных.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.